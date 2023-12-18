Hepimizin hayalleri farklıdır. Herkes kendi istediği gibi bir dünya düşleyip, o düşlediği dünyada yaşamak ister. Ben ise insana insan olduğu için değer verilen ve insan sevgisinin her şeyden üstün olduğu bir dünyada yaşamak isterdim. İnsanların birbirini sevdiği, birbirlerini olduğu gibi kabul ettiği ve değiştirmeye çalışmadığı bir dünyada yaşamak ise çok daha güzel olurdu benim için. Benim hayalimdeki dünyada Laz'ı, Çerkez'i, Kürdü, zencisi, beyazı her ırktan insan kardeşlik içinde hiçbir çıkar çatışması olmadan mutlu bir şekilde yaşamaktadırlar.

Dünyamız her geçen gün daha da yaşanmaz hale geliyor. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimin dost, kimin düşman olduğu kestirilemiyor. Savaşlar oluyor, bombalar patlıyor, milyonlarca insan ölüyor ve bizler sadece seyrediyoruz. Maalesef bunlara engel olamıyoruz. Eminim herkes barış içinde yaşanılan bir dünya arzuluyordur. Savaşların olmadığı, kanın, vahşetin yerine, barışın, huzurun, mutluluğun, hakim olduğu, paranın hüküm sürmediği, insanların onurunun satın alınmadığı, zalimlerin güçlü olmadığı, mazlumun hakkının yenmediği, kardeşliğin daim olduğu, insanca yaşamanın en doğal hak olduğu ve hiçbir canlıya zarar verilmeyen bir dünyada yaşamayı kim istemez ki? Hiç kimsenin özgürlüğüne müdahale edilmeyen, bütün insanların birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe bir dünya olmasını ve bu aydınlık dünyada herkesin dilediği gibi özgürce yaşamasını isterdim.

Aynı zamanda istediğim dünyada insanlar doğaya da sahip çıkmalı, yaşadığı çevreye zarar vermemeli. Hayvanları korumalı ve herkes birbirine adil davranmalı.

İnsanların birbirlerini ölçülü davranması sonucunda hiç kimse zarar görmez ve yaşadığımız dünyada sorunlar ortaya çıkmaz. İnsanların birbirlerini sevdikleri böyle bir dünya da ise dayanışma olur, huzur olur ve insanlar da güven dolu yaşarlar. İstediğimiz bu dünyayı kurmak için hepimiz elimizden geleni yapmalı ve yaşanılır bir dünya kurmanın yollarını aramalıyız. Herkesin aynı düşüncelere sahip bir dünyada buluşması dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar...