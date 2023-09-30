Ermeniler tarafından 1988-1934 de işgal edilen Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ, yaklaşık otuz yılın ardından tekrar Azerbaycan’a katıldı. Geçmişte gerek Sovyetler, gerek Avrupa devletleri tarafından desteklenen Ermeniler, Karabağ da Azerilere çok zulümler yapıp, bir çok insanı katlettiler, her tarafı yakıp yıktılar, bütün bunlara rağmen yine de rahat durmadılar. Yıllar sonra hem ekonomik hem de silah yönünden güçlenen Azerbaycan Türkiye’nin de destek vermesiyle tekrardan işgal edilen topraklarını geri aldı. Azerbaycan hiç bir zaman Ermenilerin kendilerine yaptığı gibi bir zalimlik yapmadı. Azerbaycan yıllardır haklı davasında Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından somut olarak destek görmedi , hatta en yakın komşusu olan İran bile tavrını Ermenilerden yana koyup Ermenistan’ı destekledi.

Dağlık Karabağ’dan çıkardığımız en önemli sonuç bence, sen davanda ne kadar haklı olursan ol, haklılığın ancak gücün kadar oluyormuş. Azerbaycan yıllarca sabırla çalışarak hem ekonomik, hem de askeri olarak güçlenip topraklarını tekrar geri aldı.

Tebrikler Azerbaycan…