Hayatımızda adeta oto kontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış amacımızı düşünmemiz, yaradan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi güçlendirmemiz içinde son derece önemli bir fırsattır bizim için.

Üç aylar günahlarımızdan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. İlahi rahmetin indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler için önemli bir fırsat olan bu zaman dilimi Rabb'imize, ailemize ve bütün insanlara karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeye, en önemlisi içinde bulunduğumuz gaflet uykusundan uyanmaya vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, şahsi menfaatleri bir tarafa bırakıp, dinimizin bizden istediği gibi Barış, hoşgörülü, kardeşlik duygusunun öne çıktığı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesi için çabalamalıyız. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazlasıyla hissedeceğimiz aylardır. Bu önemli günlerde nefislerimizi hesaba çekmeli, ömrümüzü nerede ve nasıl tükettiğimizi gözden geçirmeliyiz. Yüce Rabbimizin Mahşer gününde, hakkımızda nasıl bir hüküm vereceğini çokça düşünmeliyiz.Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'e çokça salat ve selamlar getirip, onun şefaatini istemeliyiz.

Günahlarımıza samimi ve işten dua etmeliyiz. Üzerimizde hakkı olanları arayıp sorarak vefa borcumuzu ödemeliyiz. Küs ve dargın olduklarımızla barışmalı, gönüllerini almalıyız. Çevremizdeki yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat ve yaşlı olanları ziyaret edip onlara sevgimizi, şefkatimizi, hürmetimizi göstermeliyiz. Hediye ve sadaka vererek mutlu etmeliyiz. Kabirlerimizi ziyaret etmeliyiz.

Sevgili Arkadaşlar,

kısacası üç aylar biz Müslümanlar için muhasebe zamanıdır. Kendimizi denetleme, değerlendirme bakımından çok önemli bir fırsattır. Bu yüzden bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp, geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalı ve sorgulamalıyız. Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve tüm sevdiklerimize çokça dualar etmeliyiz. Üç Ayların bütün Müslüman Alemine hayırlı olmasını diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle hoşça kalın...