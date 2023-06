Sabrın, sevginin ve merhametin insan vücudunda şekil bulmuş halidir baba olmak. Dünyanın en dayanıklı insanlarıdır babalarımız. Gücünden örnek aldığımız, hayatımızda zor günlerimizde elimizden tutan Sevgi, güven ve güç veren yine babalarımızdır. Yaşımız kaç olursa olsun herkesin güveneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Varlığıyla, desteğiyle, evlerimizin güneşidir. Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren başımıza ne gelirse gelsin, önümüze ne zorluklar çıkarsa çıksın, biliriz ki arkamızda bir babamız var ve her şey hallolacak.

Kocaman kalbinde sevgiden, şefkatten başka duyguya yer olmayan dünyanın en cömert, fedakar, anlayışlı ve en şefkatli insanlarıdır. Hayatları boyunca bizlere destek çıkarak arkamızda dururlar. Yaşamını bizlere adayan, gecesini, gündüzüne katarak bizim için çabalayan her anlamda sorgusuz, sualsiz, arkamızda koca bir çınar gibi dimdik duran emekçi babalarımızın kıymetini yaşarken bilmeliyiz.

Onlar bizim için kendilerini her zaman bir adım geride tutarak yaşadılar. Hayatımızın bir anlamı varsa bu anne ve babalarımız sayesindedir. Bu yüzden babalarımızda, annelerimiz kadar hayatımızda çok önemli yere sahiptirler. Allah anne ve babalarımıza uzun ömür versin, daima başımızda ve eksik olmasınlar. Onları kaybettiğimiz zaman her şey için çok geç olacak. O yüzden hayattayken kıymetlerini, değerlerini bilmeliyiz ve onları asla unutmamalıyız.Onlara layık bir evlat olmak için çabalamalıyız. Hayatta olan anne ve babalarımıza sağlıklı uzun ömürler, ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

Babalar Günümüz Kutlu Olsun.