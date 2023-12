Kitaplar bizim için hayatımızın her anında bizimle birlikte olan öğretmenlerimiz gibidir. Hepsi birer kapı açar bizlere. Kitap okumak düşüncelerimizi besler ve güçlendirir. Hangi yöne gideceğini bilmeyenlere bir pusula gibi kılavuzluk yapar ve gideceği yolu gösterir. Bilginin en yoğun olduğu araçlardır. Hepsi ayrı bir dünyadır.Kitap okumak bizlere geçmişimizi, tarihimizi öğretir. Geleceğe daha hazırlıklı olmamızı sağlar. İnsanlık tarihinin geçmişi ve toplumların hafızasıdır.

Kitap okuyan insan kendini en doğru şekilde ifade etmeyi ve dilini düzgün kullanmayı öğrenir.Kelime hazinesi yüksek olur. Hayatında karşılaştığı olayları değişik açılardan yorumlar. Sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde kimseye bağımlı olmaz. Çünkü o istediği zaman istediği bilgiye okuyarak ulaşacağını bilir. Sürekli kendini yeniler. Okuyan insan hem bireysel olarak kendine fayda sağlar hem de yaşadığı topluma olumlu katkılarda bulunur. Kitaplar insanların bilgi ve tecrübelerini başka insanlara aktarabilmenin en kolay yollarından birisidir. İşte bu yüzden her kitap bizim için bir hazinedir.Bana göre okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan istediği her zaman bir şeyler okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçekten istesin.Birileri istedi diye zorla kitap okunmamalı.Okuma isteği ve hevesi öncelikle insanın içinde olmalıdır. Kitap okumanın bir gerekçesi olacaksa da o yine okumak olmalıdır. Kitap okumanın bizlere sayısız faydaları vardır. Önemli olan bunun değerini bilmemiz ve farkında olmamız.Bir roman, bir gazete, bir hikaye, bir dergi okumak bizi hayata bağlar. Dünyada yaşanan olup biten her şey hakkında kitaplar sayesinde haberdar oluruz.Tarihi bilgileri, tarihi mekanları, doğal güzellikleri sadece gezerek değil, onlar hakkında bilgi alarak, okuyarak öğrenir, oraları gezmiş, görmüş gibi oluruz. Çok gezen mi çok bilir? Yoksa çok okuyan mı? sözü tam da bu yüzden söylenmiştir.

Toplum olarak çok fazla kitap okumayı sevmiyoruz.Bizlere pek çok kapının anahtarını açacak olan kitap okuma alışkanlığını gençlerimize küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıyız diye düşünüyorum. Aileler çocuklarını küçük yaşlarda kitaplarla tanıştırmalı, kendileri de kitap okuyarak çocuklarına örnek olmalıdırlar.

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın kitap okumak kişiye değer katar. İnsana hiçbir zararı olmadığı gibi birçok faydası vardır. Bu yüzden kitap okumak bir alışkanlıktan öteye, bir yaşam tarzı olmalıdır.

Kitap okumak alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılarak, ömür boyu devam ettirilmelidir.