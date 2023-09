Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamış olduğu bu günlerde bütün anne ve babaların ortak problemi olan bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirmiş oldu.Günün belli saatlerini bir arada geçiren çocuklarımız sinsi bir şekilde ilerleyen bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyorlar.Bu hastalıklar çocuklar arasında bulaşmanın yanında, çocuklarımızın okula ve yeni bir mevsime alışamaması nedeniyle de görülebilir. Oyun oynarken, koşup terleme ,sınıftaki tozlar, sınıf içerisinin yeterince havalandırılmaması gibi sebeplerden dolayı meydana gelen hastalık riski kaçınılmaz olur ve bir çocuktan diğer çocuğa hızlı bir şekilde bulaşır, Bu hastalıklardan bazıları için hafif önlem almak yeterli olurken, bazıları ilaç tedavisi gerektirebilir. Çocuklarımızın başarılı bir eğitim dönemi geçirmesi için sağlıklı olmalarının önemi büyüktür.İşte tam da bu noktada bütün anne ve babalar kendilerini çaresiz hissedebilir,ama bence alınabilecek bazı önlemler bu hastalıkların karşısında güçlü olmamızı sağlayabilir. Bulaşıcı hastalık tanısı konan çocuklarımızı doktorun önerdiği süre kadar okula göndermemeliyiz ve okul bu hastalıktan haberdar edilmelidir.Okula başlamadan önce çocuklarımızı genel bir doktor kontrolünden geçirmeliyiz Her öğrenci için sağlık dosyası tutulmalı, yıl içerisinde görülen sağlık sorunları ve aldıkları tedaviler bu dosyaya işlenmelidir. Okullarda belli aralıklarla sağlık taraması yapılmalı, bu taramaların özellikle görme, işitme ve bulaşıcı hastalıklar için çok faydalı olacağını düşünüyorum.Ayrıca çocuklarımıza kişisel hijyen bakımını da öğretmeliyiz. Okuldan ve dışarıdan eve gelince, her yemek öncesi ve sonrası, her tuvalet çıkışında, burnumuzu elledikten ve öksürüp, hapşırdıktan sonra ,çamur ve toprakla oynadıktan sonra, parayı elledikten sonra ,kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarını sevdikten sonra mutlaka ellerimizi güzelce yıkamamız gerektiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz, Haftada en az iki defa banyo temizliği yapılmalı, dişlerimizi günde iki kez fırçalamalıyız ki, hastalıklara karşı da önlem almış olalım. Bunun dışında, çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve düzenli uyku alışkanlıklarını kazandırmalıyız.Bu şekilde yaparak bağışıklık sistemlerini güçlendiririz ve onların hastalıklara karşı dirençli olmalarını sağlarız. Unutmayalım ki, çocuklarımız bizim geleceğimizdir.