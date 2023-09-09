Hepimizin karşılaştığı, bazen de olayın baş kahramanı olarak yer aldığı bir durumdan bahsedeceğim.

Dilimizde tam olarak bir karşılığı yerleşmemiş olsa da sosyotelizm olarak adlandırılan bir kavram var. Bu kavramı kısaca sohbete veya yanında bulunan insanlarla vakit geçirmeye odaklanmak yerine cep telefonuyla ilgilenmek, oyun oynamak, mesajlarını kontrol etmek, haberleri ve hatta canlı spor faaliyetlerini takip etmek gibi aktiviteler olarak özetleyebiliriz.

Cep telefonunun hayatımıza girdiği günlerden günümüzü çok şey değişti ve özellikle de cep telefonlarımız sadece mesajlaşma ve görüşme fonksiyonunun yanında akıllı birer cep bilgisayarı halini aldılar. Bu gelişmeye paralel olarak sosyal medya uygulamaları da gelişme gösterdi ve gündelik hayatımızda büyük bir yer kaplamaya başladılar.

Telefonlarımız akıllandı ve bizlerin can sıkıntısının en kolay çözüm yolu olarak sunuldular. Sürecin güncel durumuna baktığımızda ortaya oldukça uyumlu bir çift olarak telefonlarından kopamayan insanlar çıktılar.

Kavramın ortaya çıktığı 2013 yılında Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı sadece %13 civarındaydı. Bugün ise %83 oranına ulaşmış durumda.

Akıllı telefon kullanım oranının bu kadar yüksek olduğu bir toplumda sosyotelliğin yaygın bir sorun haline gelmesi kaçınılamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Sizde biriyle konuşurken telefonuna bakmasından rahatsız oluyor musunuz?

Bu konuda yalnız değilsiniz. Karşınızdaki insanın telefonuyla ilgilenmesi dünya genelinde birçok insan tarafından oldukça kaba ve hoş olmayan bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Ülkemizde de ara ara sosyal medyada karşılaştığımız insanların bir araya geldiklerinde cep telefonlarını bir kutuya koyarak, ortamdaki sohbete odaklanmaları için yapılan bazı uygulamalar mevcut.

Bu konudaki en iyi çözüm arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir araya geldiğimizde önceliklerimizi gözden geçirip, telefonumu gözlerden uzak bir köşeye bırakmak olabileceğini düşünüyorum.