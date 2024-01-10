Bir yılı daha iyisi ile, kötüsü ile, hayal kırıklıkları ile geride bıraktık. Zamanın bize nerede, ne zaman, ne getireceği hiç belli olmaz. Yeni yılın kapısını araladığımız şu günlerde umutlarımı, duygularımı, ve beklentilerimi, sizlerle paylaşmak istedim.

Hepimiz hayatımızda iyi ya da kötü birçok şey yaşadık. Geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları unutmanın, yaşadığımız sıkıntıları hafifletmenin en güzel yolu,

hayata tekrardan umutla bakabilmektir. Yeni bir yıla girmek, hayata açılan yeni bir kapı, temiz bir sayfa olmuştur benim için. Bu nedenle her yeni yıla girdiğimde içimdeki umut filizlenir. Geride bıraktığımız 2023 hepimiz için hayal kırıklığı oldu. Daha senenin başında yaşadığımız 6 Şubat depremi "Asrın felaketi" birçok seveni birbirinden ayırdı. Arkası kesilmeyen savaşlarda tuzu, biberi oldu. Tüm bunlar yaşanırken beraberinde yoksulluğu, imkansızlıkları da getirdi. Çeşitli bulaşıcı hastalıklar tüm dünyayı sardı. İnsanlar işlerinden okullarından hatta hayatlarından oldu. Bir de bunlara ekonomik kriz eklendi, her şey bir anda zamlandı ve insanlar ihtiyaçlarını alamaz hale geldiler. Bundan en çok etkilenen de maddi durumu zaten zayıf olan aileler oldu. Kısacası 2023'e baktığımızda ne yazık ki çok da güzel şeyler yaşamamışız.

Bence yeni yıl hepimiz için yeniden doğuş fırsatı olmalı. İçine düştüğümüz yanılgıları ve hataları görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız. Ben de kendim için yeni yılda önce sağlık, mutluluk, huzur ve ardından başarı diliyorum. Bu yılın daha güzel, daha enerjik ve umut dolu olacağına inanıyorum. Umarım yeni yıl, çektiğimiz tüm bu sıkıntıları bizlere unutturur. Daha refah bir yaşam sunar bizlere. Ayrıca insanların birbirlerini, doğayı, hayvanları, kısacası her şeyi daha çok sevmelerini ve insanca bir yaşam sürmelerini diliyorum. Ülkelerdeki savaşların son bulmasını, ekonomik krizlerin ve hastalıkların bitmesini, insanların özgürce düşünüp, düşüncelerini korkusuzca ifade edebildiği bir dünya oluşmasını istiyorum.

Artık 2024 zamanı.Yeni bir yıl, yeni heyecanlar, yeni mutluluklar olsun umudumuz.Tüm dünyaya ülkemize, huzur, mutluluk ve barış getirsin.Herkesin yeni yılı kutlu olsun...