Tüm Amazon ekibi, CEO'ya göre üretken yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Andy Jassy, 2 Ağustos günü yapılan gelir görüşmeleri kapsamında şirketin yapay zekaya ne kadar çok yatırım yaptığını hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Amazonun yönetim kurulu başkanı Andy Jassy, şirketin 2023 ikinci çeyrek gelir görüşmesinde, "Şirket’in tüm iş alanlarında ve departmanlarında çeşitli üretken yapay zeka girişimlerinin aktif olarak ilerlediğinden bahsetti. Bunlara ek olarak Jassy, görüşme kapsamında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin önüne geçilemeyeceği, bu alanda da yer aktif olarak yer alacakları ve yatırımlarına devam edecekleri bilgisini aktardı. Yapay zeka süreçleri için AWS şirketi (Amazon web servise hizmeti) üzerinden altyapı ve ek hizmetler sunmaya devam edeceklerini ve üretken yapay zeka uygulamalarını desteklemek için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Tüm bunların yanında yapay zekanın şirket genelinde ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.

Andy Jassy süreç hakkında açıklamalarda da bulundu;

Bahsettiğim yenilikler, tüm operasyonlarımız ve birbirinden farklı işlerin yapılış yöntemlerimizi daha uygun maliyetlerde ve yeniliklere açık olmamıza yardımcı olacak şeyler, müşterilerimize sunduğumuz her tekil müşteri deneyiminin hedefinde, müşterilerimizin hayatının kolaylaşması için çalışıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz tüm sektörler için geçerli, reklam işimiz için de geçerli, tüm cihazlarımız için de geçerli. Yaptığımız işin merkezinde yer alacak. Bu bizim için önemli bir yatırım ve odak noktası olarak belirledik.” dedi.

Bahsedilen yenilikler hakkında en yakın bilgi alabileceğimiz tarih 20 Eylül'de yapılacak olan cihazlar etkinliğinde Alexa için bazı üretken yapay zeka tabanlı iyileştirmelerin paylaşılması olacaktır. 2023’ün başlarında paylaşılan iş ilanlarında Amazon'un Amazon Search'ü "etkileşimli bir konuşma deneyimi" ile geliştirmeye yardımcı olmak için işe alım yaptığı belirtiliyordu.

Andy Jassy, bu gelir mevsiminde yapay zekayı öne çıkaran tek CEO değildi. Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka ve makine öğreniminin "ürettiğimiz her ürüne neredeyse gömülü" olduğunu paylaştı. Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yeni üretken arama "online ve offline aramalardaki büyük evrim" olarak adlandırdı.