Gizem YILDIZ

Merhaba Arhan, Elektrik mühendisliğinden oyunculuğa geçmeye nasıl karar verdin?

Aslında tam olarak bir geçiş yaptım denemez, kendi mesleğimi yapmayı halen sürdürüyorum. 19 yıl sektörde aktif mühendislik hayatından sonra neden oyunculuk yapmaya başladığım konusu ise tamamen ertelenen bir istekten kaynaklı. Belki de üniversite okuduğum yıllardan bu yana aklımın bir köşesinde kalmış, hep yapmak istediğim bir işti oyunculuk. Uzun yıllar mühendislik yaptıktan ve ekonomik durumum tamamen stabil hale geldikten sonra artık zamanının geldiğini düşünerek ani bir kararla başladım.

1 yıl içerisinde bir çok dizi ve filmde rol aldın. Kamera karşısında heyecanlanıyor musun?

Duyduğum tek heyecan o an farklı bir karaktere hayat vermenin hissettirdiği mutluluk ve merakla karışık his diyebiliriz. Kamera karşısındayken ne kamerayı ne ışığı ne de mikrofonu görmüyorum, hatta orada olduklarını bile unutuyorum bazen. Olabildiği kadar kendisine büründüğüm karakteri doğal canlandırmaya, o olmaya çalışıyorum. Seyirci de bunu hissediyordur zaten, şu ana kadar hep olumlu eleştiriler aldım.

Oyuncu olmaya karar verdikten sonra nasıl ilerledin?

Ben bu işin okulundan gelmediğim için bu işi öğrenmenin en sağlıklı yolunun içinde bulunarak, yaşayarak olması gerektiğini düşündüm ve öyle de yaptım. Kendime bir ajans buldum ve yardımcı oyuncu olarak setlere gitmeye başladım. Orada kamera neymiş, ışık neymiş, reji ne demek, yönetmen ne demek, kim ne iş yapar bu işin yazılı olan olmayan kuralları nedir izleyerek, yaşayarak öğrendim. Bol bol audition çekip kendimi izledim. Bir işe emek vermeden, çabalamadan başarı elde etmek imkânsız, bu oyunculuk için de geçerli.

Daha önce oyunculuk yapmadığın için pişmanlıkların oldu mu?

Başladığımdan bu yana katlanarak artan bir zevk alıyorum oyunculuk yapmaktan. Evet keşke çok daha önce başlasaymışım dedim.

Şu ana kadar sette unutamadığın bir anını bizimle paylaşır mısın?

Bir dönem dizisindeki bir karakteri canlandırırken rolüm gereği hançerle savaşmam ve sonunda yenilip yediğim tokatla yere düşmem gerekiyordu. Sahne birkaç defa farklı açılardan çekildi ve ben her seferinde inandırıcı olması için maksimum düzeyde reaksiyon göstermeye çalıştım ve tabiri caizse kendimi yerden yere attım. Bu rol aşkı sayesinde setten sonraki günlerde gerçekten dayak yemişim gibi baya bir ağrı çektim



Meslek değişimi hayatında neleri değiştirdi?

İlk olarak benim için bambaşka, farklı bir dünyanın kapıları açılmış oldu. Kendi mesleğimde tanışamayacağım insanlarla tanıştım, güzel arkadaşlıklar kurdum ve bu her gittiğim sette bu şekilde devam ediyor. Bambaşka bir sosyal ortamı var setlerin, set çayını bile özlüyorum gitmediğim günlerde. Sonra bambaşka karakterlere hayat vermeye çalışmak, onların o senaryodaki ruh hallerine bürünmeyi denemek insanın kendi içinde daha önce keşfedemediği yönlerini ortaya çıkarmasını sağlıyor. Ben oyunculuğu meslek olarak yapmayı düşünmeyen arkadaşlarıma bile mutlaka bunu deneyimlemelerini, oyunculuk eğitimi almalarını öneriyorum. Çünkü bence insana başta özgüven ve gelişmiş sosyal iletişim olmak üzere pek çok şey katıyor ve bambaşka bir zevki var.



Hayalini kurduğun bir rol var mı?

Evet, Scherlok Holmes tarzı bir yapımda dedektif / polis rolünü oynamak isterdim. Seyirciyi düşündüren, ters köşe yaptıran, içine çeken, bulmaca çözdüren yapımlardan çok hoşlanıyorum ve Türkiye ya da yurtdışında günün birinde mutlaka böyle bir projede bulunmak istiyorum.



Aylarca proje beklemek, bir belirsizlik içinde olmak, özellikle başka bir sektörden gelen biri için daha zor olmalı... Bu dengeyi nasıl kuruyorsun?

Aslında kendi sektörüm de bu açıdan çok farklı değil. Elektrik mühendisi olarak taahhüt işleriyle de ilgilenirken bir işe teklif hazırlamak, ihaleye girmek, sonrasında ihale alınırsa şantiyenin kurulum aşamaları, proje çalışmaları vs derken aylarca süren bir süreç içerisinde oluyoruz. Bazen bir işin olgunlaşması 1 seneden uzun zaman alabiliyor, o yüzden iyi bir şeyler elde edebilmek için gereken süreyi beklemeyi, özetle sabretmeyi öğrendim diyebiliriz. Tabi ki insan yapısı gereği sevdiği, heveslendiği şeyler hemen olsun istiyor, sabırsızlanıyor ama bir şeyi gereken emeği ve zamanı verip sabırla bekledikten sonra elde etmenin verdiği haz da bambaşka.

Şuan bulunduğunu yerden mutlu musun?

Evet ama bu kanaatkar bir yapım var gibi algılanmasın. Tabi ki kısa sürede insanların yaptığım işi sevmesi ve bana devamlı daha iyi projelerde yer vermeleri beni çok mutlu ediyor ama ben yapıcı yönde çok hırslı bir insanım. Yaptığım şey her ne olursa olsun hep daha iyisini daha güzelini yapmak isterim. O yüzden bulunduğum yerin çok daha ötesinde, çok daha büyük projelerde, akılda kalıcı rollerde yer almak istiyorum ve bunun için de devamlı yeni bağlantılar kurmaya, farklı eğitim süreçlerinden geçerek kendime devamlı yeni özellikler eklemeye gayret ediyorum.

Oyuncu olmaya karar verdikten sonra kendinle ilgili yeni bir keşfe çıktın mı? Oyunculuk seni dönüştürdü mü?

Tam olarak öyle oldu. Benim bile bu yaşa kadar tanışmadığım fark etmediğim bir Arhan olduğunu öğrendim ve her geçen gün her yeni rolde bunu tekrar tekrar yaşıyorum. Oyunculuk beni olumlu yönde dönüştürdü, kendimin daha iyi versiyonlarını keşfetmemi sağladı ve bu anlatılamayacak kadar heyecan ve mutluluk verici bir duygu.

İngilizce Fransızca Rusça, üç dil biliyorsun... Yurtdışında bir hayat düşünüyor musun?

Şu ana kadar iş için Rusya ve Senegal olmak üzere 2 farklı ülkede toplam 3 yıldan uzun süre yaşadım. Yurtdışında yaşamakta, adapte olmakta hiçbir zorluk çekmedim. Yeni insanlarla tanışmaya, yeni yemekler tatmaya, yeni yerler görmeye çok açık ve hevesli olmam da bunu kolaylaştırdı sanırım. Şimdilik başka bir ülkede yaşamak gibi bir planım yok ama gelecek ne getirir bilinmez. Böyle bir karar alma durumunda hiç zorlanmayıp kolayca adapte olabileceğimi biliyorum sadece.

Bu sezon içinde seni hangi projelerin içinde göreceğiz?

İyilik dizisinde bir rolüm oldu devamlılık durumunu senaryo belirleyecek ve aynı şekilde yakında yayınlanmaya başlayacak olan Kan Çiçekleri adlı dizide de devamlı olarak izleyici karşısında olacağım. Bunlar dışında da sürekli görüştüğümüz yeni sinema filmi ve dizi projeleri oluyor tabi. Yılbaşından sonra pek çok yeni proje başlıyor, size de bana da sürpriz olacak gelişmeler olabilir 