Gizem YILDIZ

Büyük üstat (Louis Ferdinand Celine) “Ne dersek diyelim, eğlence olmayan ülkelerde yaşlanmak pek de keyifli bir iş sayılmaz” demiş. İşte hem eğlendiren, hem de onlarla birlikte eğlenen, sadece bir bar değil, yaşam tarzını, yeşilçamı, kültürümüzü anlatan mekan 45’Lik’in sahibi Fuat Akyol ile bir araya geldik.

Pandemiden dolayı bar ruhsatı olan her yerin kapalı olması hem Fuat Akyol’un hem de 45’lik’in ağırladığı misafirleri çok üzüyor. Bu mekanda hem eğlenebiliyorsunuz hem de 45’lik Film Akademi ile oyunculuğa dair eğitim alabiliyorsunuz. Hem dj, hem yazar, hem işletmeci, hem menajer olan Fuat Akyol 27 yıldır bu dünyanın içinde yaşadıklarını bize anlatıyor…

45’lik mekan Beyoğlu’nun doğasını anlatan, ruhunu yansıtan, hem eğitim verilen hem eğlenilen bir mekan. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim; 45’lik Mekanın hikayesi nedir?

- Beyoğlu denilince ilk aklınıza gelen şey tarihtir. Cenevizlilerden tutun, galata Kulesinin tarihine kadar bahsedebiliriz. Beyoğlu’nun hala yaşamaya devam eden bir hikayesi vardır. 45’lik mekan bu hikayenin içerisinde olan, özünde Beyoğlu’nun, genelinde Türkiye’deki bizi anlatan bir yer. Bardan ziyade bir kültür merkezidir. Artık aramızda olmayan çok kıymetli sanatçıların şarkılarını çalarak, müziğin dilini anlatarak insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz.

İlk sahibi siz misiniz?

- Evet açıldığından beri kardeşim Erdoğan Akyol ile benim.

- Kaç yıldır buradasınız?

- 28 yıl oldu.

“ 45’Lik mekan sayesinde aklınızın alamayacağı kadar çok insan tanıdım.”

Daha çok hangi tür şarkılar çalınıyor?

- 70’ler ve 80’ler pop, arabesk sanat müziği ve Anadolu Rock…

Böyle bir yer açma hayaliniz var mıydı yoksa bir anda mı gelişti?

- Okurken herkesin bir hayali vardır. Herkes gibi benim de böyle bir hayalim vardı. Tabi hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ben de bu hayalin peşinden gidip bodoslama girdim.

Pişman mısınız?

- Hayır, tam aksine burası sayesinde aklınızın alamayacağı kadar çok insan tanıdım. Oyuncusu, şarkıcısı, öğrencisi, sosyetesi herkesin ayrı ayrı sorunlarını dinliyorsunuz. O yüzden bana birçok şey kattı.

Burada nasıl aktiviteler yapılıyor?

- Bizim bünyemizde aynı zamanda bir akademimiz var. Bu akademi de kamera önü oyunculuk eğitim ile başladık, şimdilerde ise fotoğrafçılık, audition, senaryo, dj’lik gibi eğitimlerimiz başladı.

“ Şimdi hem şarkıcı hem oyuncu menajerliği yapıyorum.”

Aynı zamanda ünlülerin de menajerliğini yapıyorsunuz. Menajerlik 45’likten önce mi başladı sonra mı?

- 45’likle beraber başladı. Uzun yıllar şarkıcıların menajerliğini yaptım. Bir de oyuncu menajerliği yapalım dedik. Şimdi hem şarkıcı hem de oyuncu menajerliği yapıyorum.

Şarkıcıların menajerliğini yapmak mı yoksa oyunların menajerlini yapmak mı daha zor?

- Tabi ki oyunculuk menajerliği daha teferruatlı, daha zor bir meslek.

Hem ünlülerin isteklerini karşılamak, hem cafe-bar işletmeciliği… Gece hayatı temponuz oldukça yüksek. Hayat zor geçmiş olmalı…

- Aslında zor geçmedi, ama hızlı geçti.

“ Biz müşteri değil, misafir odaklı çalışıyoruz.”

Hep burada mı geçiyor hayatınız?

- Evet, hep buradayım.

Diğer mekanlara göre 45’liğin farkı ne?

- Biz müşteri değil de misafir odaklı çalışırız. Herkesin buraya güvenerek, kendi evlerine geliyormuşçasına gelmesidir. Biz onlara burada misafirlermiş gibi davranıyoruz. Siz de bilirsiniz her misafire davranış biçimi farklıdır. Biz de onları memnun etmek için elimizden geleni yaparız. Gecenin sonunda yüzleri gülerek ayrılmaları benim için en büyük hediye.

Böyle bir sektörde başarılı olmak için olmazsa olmaz nedir?

- Bu biraz da hayata nasıl baktığınızla alakalıdır. Bir mekan açacak biri, açacağı mekanın kitlesini bilerek o yeri açmalıdır. Bu doğrultuda da mekanın altını doldurmanız gerekir. Genelde işletmeciler de “Ben bu işi her türlü yaparım!” mantığıyla giriyor. Bence öncelikle işletmecilerin eğitilmesi gerek. Bence sektördeki en büyük eksiklik bu. Ben asla gelen müşterilerime “Aman! Bir daha gelmez zaten!” mantığıyla bakan bir işletmeci olmadım.

“ Pandemi sürecinde bar ruhsatı olan her yer kapalı, ama lokanta ruhsatı olup kapanan yer yok”

Barın mutfağına girer misiniz?

- Tabi ki girerim. Biz de mutfak müziktir. Buradaki müziklerin hepsini ben yaparım. Arşivi ben seçerim hatta dj’lerin müzik koordinatörlüğünü de ben yaparım.

Tecrübe olarak bu mekan size neler kattı?

- Bir sürü insan kattı ve insan psikolojisini çok daha rahat anlar oldum. Benim için bunlar çok önemli.

Dünyayı etkisi altına alan bir virüsle baş başayız. Şuan 45’lik geceleri açık mı?

- Hayır, maalesef şuan bar ruhsatı olan her yer kapalı, ama lokanta ruhsatı olup kapanan bir yer yok. Yaklaşık 7 aydır kapalıyız.

Bu durum her meslek dalı gibi sizi de çok etkilemiştir…

- Başta ekonomik olarak etkileniyoruz. Misafirlerimiz sürekli arayıp gelmek istediklerini söylüyorlar. Mecburen onları ağırlayamıyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak etkileniyoruz.

Önümüzdeki günler için size verilmiş bir tarih var mı?

- Zaten en büyük sorunda bu; henüz verilmiş bir tarih yok. Sanırım biz böyle kapalı bir şekilde unutulduk. Bizim derneğimiz var. Dernek aracılığıyla kaymakamlık ve valiye dilekçeler veriyoruz. Zaman zaman haberlere çıkıyoruz. Bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

“ En büyük hayalim 45’lik açıldığında dj kabininde müzik yapmak”

45’lik kapalı bir mekan. Açıldıktan sonra nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz?

- Bize verilmiş bir genelge yok. Eğer bize nasıl önlemler alınması gerektiği söylenirse biz o önlemleri alırız, ama şuan her şey bir bilinmezlik içinde olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorum.

Hayatınızla ilgili gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?

- Çok büyük hayallerim yok. En büyük hayalim 45’lik açıldığında, dj kabinin de müzik yapmak.

45’liği farklı kültürlere, farklı şehirlere taşımak gibi bir düşünceniz var mı?

- Var, daha önce Ankara’da, Bodrum ve Alaçatı vardı maalesef pandemi dolayısıyla kapandık. Şuan İzmir ve Kadıköy de bir şubemiz var. Franchise veriyoruz.



