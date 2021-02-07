Gizem YILDIZ

Merhaba Süleyman Bey, öncelikle bana biraz kendinizden bahseder misiniz?

1978 yılında Trabzon’ da doğdum. Ticari hayata çok erken yaşımda girdim. 2002 yılında Alternatif Grup firmasını kurmuştum. Alternatif Grup olarak; doğalgaz – petrol boru hatları,NatoPol Projeleri, mekanik ve projelendirme işleri yapıyorum. Alternatif Grup yanında, APA Bilişim ve ADANUR İnşaat A.Ş. firmalarının da sahibiyim. Ankara da faaliyet gösteren firmalar kendi sektöründe uzunca zamandır önemli ve büyük işlere imzalar attı. Merkezleri Ankara’da olan firmalarım, 2019 yılında İstanbul ‘dada şubelerini kurup sektörde hızla büyümeye devam etti. İstanbul’da iki yıl gibi kısa sürede çok önemli ve büyük projelerde yer aldık. Ayrıca yine pandeminin olduğu 2020 yılında İzmir ilinin doğalgaz ana boru hatları işlerini üstlendik ve başarıyla devam ederek dünyanın ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiği bu süreçlerde personel artırarak istihdama devam ediyoruz . Ülkemizi üç büyük şehrinde de doğalgaz sektörünün öncü firması olmasını başarmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca Çin’in Devlet şirketi olan TCC (China Tianchen Engineering Corporation ) nin ülkemizde faaliyet gösterdiği işlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz. TCC firması bizi ülkesine davet etmiş ve güzel de ağırlamışlardır. Bunların yanında, Alternatif Grup firması EPDK Belgesinin yanında, NATO Tesis Güvenlik Belgesine sahibiz. Firmamız 2020 yılında NATO ülkelerinede Müteahhitlik hizmetleri için davet edilmeye başlanmıştır. Ayrıca bir yandan da APA Bilişim Firması olarak uzman mühendislik kadrosuyla yılları alan çalışmalar neticesinde yeni yerli ve milli ürünlerinin çalışmalarını tamamladık.

Uzun yıllar petrol ve doğalgaz sektöründe büyük işlere imza atmışsın. Halen devam ediyor mu?

Bu sektörde halen deva ediyoruz, şu anda izmir in urla foça ve Kemalpaşa ilçelerine doğal gaz iletim hatlarını çekiyoruz. Bu yanında Nato Tesis güvenliğine sahip olan firmamız bundan sonra Nato akaryakıt hat yapımlarında da olacaktır.

Üç büyük şehirde de doğalgaz sektörünün öncü firması olmayı başarmışsınız. Bu başarı öyküsü nasıl başladı?

İşi başarmanın en önemli iki etkeni inanmak ve ilk adımı atmak…

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazın yaptığı açıklamalarda Karadeniz de doğalgaz bulduğunu açıklamıştı. Kendi doğalgaz üretimimiz gelecekte ülkemiz adına nasıl bir yol çizecektir?

Ülke olarak en büyük problemimiz cari açık, en büyü kalemde enerjide dışa bağımlılık. Kalkınma ve büyümenin en büyük iki kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarıya ödenen miktar azaldıkça millete daha hesaplı sunulma imkanı olacak, bunun yanında cari açığın kapatılmasında önemli role sahip olacak.

Bu doğalgaz kullanımı ne zaman başlayacaktır?

Doğal gaz kullanımı yetkililerin açıkladığına göre en erken 2023’te milletimizin kullanımına sunulacak.

Bugüne kadar birçok doğalgaz, petrol, inşaat birçok dalda başarılar kazandınız. Ülkenin farklı şehirlerinde yatırımlar yaptınız, ama Trabzon doğumlu biri olarak hep kendi memleketinizin özlemini çekmişsiniz. Bugüne kadar Trabzon adına birçok etkinlikler yaptınız. Biraz bunlardan bahseder misiniz?

Trabzon’la ilgili Ankara da belli zamanlarda kahvaltı, yemek organizasyonları ve Ramazanda iftar yemekleri veriyorum. Bunun amacı Trabzon a özlemi biraz olsun gidermek ve Ankara da Trabzon u yaşamak, tanışmaları muhabbeti sağlamak, samimiyeti artırmak, paylaşım.

Trabzonspor başkanlığına aday olma fikri ilk ne zaman aklınızı çeldi?

Trabzonlu olmanın her daim avantajlarını yaşadım hissettim. Trabzonspor başarmayı, büyük düşünmeyi, ilk adım atmayı, kendine güveni öğretti bize. Bizde başarıda bu kadar bize katkısı Trabzonspor’umuza vefa duygusuyla bir şeyler yapma, katkı sunma arzusu hevesi duyuyoruz. Trabzonspor gibi büyük bir camiaya başkan olmak her Başarılı Trabzonlunun hayalidir.

Daha önce Trabzonspor’un basketbol yönetim kurulunda yer almışsınız. Spora karşı ilginiz hep var mıydı?

Trabzonspor basketbol da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Küçük yaşlardan beri futbola spora merakımın yanında amatör kulüplerinde futbol oynadım. Lise yıllarında okulun futbol ve koşu takımındaydım. Sakarya spordan teklif geldi o dönemlerde. Ben okumayı seçtim. Şimdiler de sağlıklı yaşam için yüzme ve özel hoca eşliğinde boks yapıyorum.

Şuan lig de Trabzonspor’un puan sıralamasındaki yerini nasıl buluyorsunuz?

Trabzonspor u şu anda ligde bulunduğu sıralamayı başarılı bulmam Trabzonsporlulara hakarettir. Biz hep zirveye oynayan buna inanan insanlarız. Bize yakışmayan bir yerdeyiz.

Transfer sezonu açıldı ve bütün büyük takımlar atağa geçtiler. Trabzonspor bu yıl hangi transferlerle gündeme gelecek?

Tabi bu sene ki başarısızlığın yanında, geçen yıl hakkını vermek lazım son haftalar hariç yönetim çok başarılı işler yaptı, transferler olsun, birlik beraberliği sinerjiyi oluşturmak adına yaptığı sosyal medya reklamları çok olumlu sonuçlar verdi. Ama bu yıl bunu devam ettiremedi. Bu sene şu nu başarabilseydi şampiyonluk kaçınılmazdı. Neydi o; birincisi senin güzel oturmuş şampiyonluğa oynamış bir kadron var yapman gereken en önemli başarı, iyi yönetimin göstergesi kadronu korumayı başarmak dağılmasını önlemek. İkincisi; O kadroya 2 takviye yapıldığında bu sezon açık ara kaçınılmaz Şampiyonsun.

Başkan olduğunuz takdirde nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz?

Başkanlığı konuşmak için şu anda erken, hedef 2026

Trabzonspor’dan sonra desteklediğiniz veya maçlarını severek izlediğiniz ikinci bir takım var mı?

Başarılı olmasını istediğim Trabzonspor’dan sonra, ikinci kulüp Sakaryaspor

2021 yılında Süleyman Adanur ismini çok daha sık duyacağımız şimdiden belli, bu yıl için başka planlarınız var mı?

NATO tesis güvenlik, NSPA (NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY) Belgelerine sahip firmamız 2021 yılında NATO ülkelerinde NATO projelerine ağırlık verecek. Bunun yanında 2020 yılında kurduğumuz yeni yazılım firmamız APA BİLİŞİM ve mevcut şirketlerimizle ( ALTERNATİF GRUP, ADANUR İNŞAAT ) güçlü kadromuzla güzel işlere imza atmak için gayret edeceğiz